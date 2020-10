La rivelazione shock dell’ex cantante di una famosa boy band, Parker: “ho un tumore al cervello inoperabile”

Arriva una terribile notizia per i fan della boy band The Wanted: uno dei ex componenti, Tom Parker, ha annunciato di avere un tumore al cervello inoperbile. La band ha avuto molto successo nel 2010, per poi finire quasi nel dimenticatoio, ma sono ancora tanti i fan del gruppo, che in questi giorni hanno dimostrato tanto affetto a Parker.

“Sapevo che qualcosa non andava, ma non mi sarei mai aspettato che fosse questo. Ho intenzione di combattere“, ha dichiarato il cantante a “Ok! Magazine”. Al 32 enne, è stato diagnosticato, sei settimane fa, un glioblastoma al quarto stadio, non operabile, con un’aspettativa di vita tra i 3 e 18 mesi dalla diagnosi. “Sono ancora sotto shock“, ha ammesso Parker, la cui moglie è in attesa del secondo figlio.

“Ciao ragazzi, sapete che siamo stati entrambi in silenzio sui social per un pi’ di settimane ed è il momento di dirvi perché. Non c’è un modo semplice per dirlo, ma purtroppo mi è stato diagnosticato un tumore al cervello e mi sto già sottoponendo alle cure“, con queste parole Parker ha annunciato sui social la sua malattia.

“Siamo sopraffatti dall’amore di tutti, dal vostro supporto e dalla vostra positività. Ci sono state tante persone che hanno condiviso con noi storie positive e questa cosa è incredibile. Grazie a Ok! Magazine per la loro intervista esclusiva con noi e per essere stati così comprensivi. Stiamo combattendo contro questa cosa, grazie a tutti coloro che prima di noi hanno lottato insieme a noi. Diamoci da fare. Non vogliamo tristezza, vogliamo solo amore e positività e insieme accenderemo un faro su questa malattia e aspetteremo tutti i trattamenti possibili. Sarà una battaglia difficile ma con l’amore di tutti e il vostro supporto ce la faremo“, ha aggiunto il cantante, che ha ricevuto tantissimi messaggi d’affetto.