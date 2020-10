Chi è Hope Hicks? L’ex modella che potrebbe aver contagiato Donald Trump e la moglie Melania [GALLERY]

Donald Trump e la moglie Melania sono risultati positivi al tampone Covid-19. Il Presidente degli Stati Uniti d’America e la First Lady americana sono stati contagiati nonostante le misure anti-coronavirus.

La coppia si è messa in auto-quarantena dopo aver scoperto la positività di Hope Hicks, consigliera della Casa Bianca. Potrebbe essere stata proprio lei ad aver contagiato i coniugi Trump: la Hicks ha avvertito i primi sintomi già lo scorso mercoledì e per questo motivo è stata sottoposta al tampone, risultando positiva.

Hope Hicks ha viaggiato in elicottero e in aereo col Presidente e i consiglieri per spostarsi in Minnesota ed è proprio stando in ambienti chiusi con Trump che potrebbe averlo contagiato. “Sono stati in contatto in uno spazio chiuso con qualcuno che era nel picco del virus, visto che noi riteniamo che il momento in cui si è più contagiosi è il giorno in cui si sviluppano i sintomi”, ha detto uno degli esperti medici della Cnn.

Ma chi è Hope Hicks?

Ex modella per Ralph Lauren, Hope ha 31 anni, è stata al comando della comunicazione della Casa Bianca nel 2016, per poi uscire di scena due anni dopo per aver mentito all’intelligence per proteggere il presidente. Ha successivamente lavorato per Fox News. Grande amica della figlia di Trump, Ivanka (risultata negativa al Covid-19), Hope Hicks è stata richiamata dal presidente nel ruolo di consigliera per la nuova campagna presidenziale, durante la quale è sempre stata al suo fianco.