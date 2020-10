Citroen presenta AMI, l’auto 100% elettrica che si può guidare anche senza patente [GALLERY]

Arriva da Citroen un’innovativa auto. Ami – 100% ëlectric è la risposta rivoluzionaria di Citroën alle nuove esigenze di mobilità urbana e al rispetto dell’ambiente. AMI è un’auto a 2 posti, 100% elettrica, compatta, agile e anche personalizzabile. E’ accessibile a tutti: si guida infatti senza patente e propone offerte vantaggione e adatte a tutte le esigenze con Free2Move, da un minuto fino a 3 anni.

Un’esperienza tutta nuova, 100% digitale, veloce e con consegna a domicilio. AMI è la risposta di Citroen alle nuove esigenze di mobilità umana e al rispetto dell’ambiente. La sua tecnologia 100% elettrica consente una guida totalmente silenziosa, offrendo il massimo comfort e tranquillità a bordo.

Citroën AMI – 100% ëlectric vanta un design intelligente con un numero limitato di parti simmetriche (paraurti, portiera con cerniera posteriore sul lato conducente, vani portaoggetti intelligenti, ecc.). Con 2,41 m di lunghezza, 1,39 m di larghezza e 1,52 m di altezza, Citroën AMI – 100% ëlectric ha dimensioni contenute e occupa solo metà di un parcheggio! Il diametro di sterzata di 7,2 m consente ogni possibile manovra cittadina. Citroën AMI – 100% ëlectric offre più sicurezza rispetto ai veicoli a 2-3 ruote grazie al suo abitacolo riscaldato e chiuso. Il tetto panoramico, l’ampio parabrezza, i finestrini laterali e il lunotto posteriore riempiono di luce l’abitacolo. Citroën AMI – 100% ëlectric ha uno spazio dotato di una porta USB a destra del volante per il tuo smartphone. Utilizzando l’app My Citroën tramite il terminale connesso DAT @ AMI, è possibile visualizzare tutti i dati (autonomia, chilometraggio, ecc.) e individuare le stazioni di ricarica pubbliche più vicine.

I 4 kit * My AMI Grey, My AMI Blue, My AMI Orange e My AMI Khaki, sono facili da montare da soli e includono diversi elementi per l’interno, come reti per portiere, un pomello per appendere la borsa e il terminale DAT @ AMI collegato all’app My Citroën. Per gli esterni, il kit di personalizzazione include 4 copricerchi e stickers decorativi per i vetri. Sono inoltre disponibili altri 2 Pack* per personalizzare la tua AMI: My Ami Pop è divertente, giovanile e sportivo con tanto arancione e uno spoiler posteriore. Il My AMI VIBE è un look grafico chic che include il rivestimento del tetto. Questi 2 pacchetti di personalizzazione verranno installati da professionisti prima della consegna.

Citroen AMI è fatta per tutti: è rassicurante e facile da guidare, a qualsiasi età: anche gli adolescenti potranno guidarla per attività ricreative. AMI è ideale per gli spostamenti quotidiani da casa a lavoro.

AMI è facilissima da guidare: non sono presenti infatti nè il pomello del cambio nè la frizione. Il selettore della modalità di guida ha solo 3 pulsanti: D, N e R per guidare e mettere rispettivamente in folle e retromarcia.

Per la ricarica è sufficiente collegare il cavo integrato, situato all’interno della portiera del passeggero, a una presa elettrica standard per caricare AMI in sole 3 ore, proprio come uno smartphone o un laptop. Oltre alla ricarica tramite una presa standard (220 V), Citroën AMI 100% ëlectric può essere ricaricata anche presso una stazione di ricarica pubblica o wall box con un adattatore offerto come accessorio. Citroën AMI 100% ëlectric offre un’autonomia di guida che si adatta perfettamente a brevi tragitti quotidiani.