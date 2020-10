“Mi auguro che in Consiglio la discussione sul clima sia ambiziosa: la pandemia ha aperto nuovi scenari essenziali alla ricostruzione che deve volgere su nuove fondamenta. L’Italia è in prima fila, ma dobbiamo lavorare insieme per un rilancio che vada incontro alla richiesta delle giovani generazioni per un futuro resiliente ai cambiamenti climatici e alla quantità esigua di risorse“: lo ha affermato il premier Giuseppe Conte alla Camera.