Clima, Conte: “Gli Stati UE lavorino insieme per l’obiettivo -55% di emissioni al 2030”

Gli Stati membri dell’Ue dovranno lavorare “tutti insieme” per raggiungere l’obiettivo, “molto ambizioso“, di ridurre le emissioni di gas serra del 55% entro il 2030, rispetto al 1990: lo ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a margine del Consiglio Europeo a Bruxelles. Sulla lotta al cambiamento climatico, “non abbiamo preso decisioni: le prenderemo al Consiglio Europeo di dicembre. Abbiamo valutato positivamente la prospettiva di arrivare al 55% per quanto riguarda la riduzione delle emissioni entro il 2030, rispetto al 1990“. “E’ una prospettiva molto impegnativa: molti Stati membri dell’Ue hanno sistemi produttivi e strutture industriali che difficilmente riusciranno a raggiungere questi risultati. Sono più in difficoltà: dobbiamo lavorare tutti insieme per questo obiettivo molto ambizioso, che vogliamo perseguire a tutti i costi“.