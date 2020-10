Clima, torna il movimento Fridays for Future: in Italia sciopero nazionale il 9 ottobre

In Italia torna il movimento Fridays for Future che lancia lo sciopero scolastico per il clima nella giornata di venerdì 9 ottobre in tutte le città italiane. In ogni città si terranno scioperi e cortei studenteschi e il movimento per la salvaguardia dell’ambiente ha invitato “tutte e tutti a scioperare da una giornata di scuola o di lavoro e ad unirsi alla mobilitazione della propria città, o organizzandone una da zero”. “Affinché l’adesione sia sicura per tutti, Fridays for Future si impegna a rispettare le disposizioni di sicurezza per la protezione contro il coronavirus. Le azioni varieranno di città in città in modo da poter garantire ovunque la sicurezza dei partecipanti”, fanno sapere gli organizzatori.

“Siamo ancora in tempo per cambiare tutto – affermano con forza i Fridays for Future – Ma dobbiamo fare in fretta e trattare la crisi climatica come una vera crisi. Abbiamo bisogno che la politica dia la priorità alla sopravvivenza dell’umanità piuttosto che all’avidità di pochi. Abbiamo bisogno, di un’economia non più basata sul Pil ma sul benessere delle persone e la tutela degli ecosistemi, di un’Europa che si impegni a ripagare il suo debito con il sud del mondo. Abbiamo bisogno di un Ritorno al Futuro. E per questo abbiamo bisogno che tutti si attivino in prima persona“.