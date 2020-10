Clima: il movimento Fridays for Future oggi torna in piazza in tutta Italia

Il movimento Fridays For Future scende di nuovo in piazza oggi in tutta Italia.

In oltre 100 città sono previsti scioperi e presidi studenteschi.

Gli organizzatori si impegnano a rispettare le disposizioni di sicurezza per la protezione contro il coronavirus: sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina e bisognerà restare distanti un metro e mezzo.

“Siamo di nuovo in piazza – si spiega in una nota – nonostante ci troviamo in una pandemia globale, la crisi climatica non si è fermata. Anzi, continua ad essere ignorata e trascurata dalle persone al potere. La crisi sanitaria ci ha mostrato le contraddizioni dell’attuale sistema economico e sociale, e ci ha costretti ad affrontare la realtà ascoltando la scienza e trattando una situazione di emergenza come tale. Nonostante questo, nessun governo – nemmeno quello italiano – ha iniziato ad ascoltare sul serio gli allarmi che la comunità scientifica ripete da anni. L’avviso è chiaro: rischiamo di spingerci troppo in là. Continuando a immettere CO2 in atmosfera ai livelli attuali supereremo il riscaldamento globale di 1,5 C, il limite sicuro per evitare di innescare reazioni a catena irreversibili che sconvolgerebbero la vita umana sulla Terra. Questa pandemia è stata – ed è ancora – una tragedia. Ma le misure per la ripartenza ci possono permettere di avviare la riconversione ecologica, risollevando l’economia – creando nuovi, diversi lavori – e risolvendo allo stesso tempo molti problemi sociali del nostro paese.”