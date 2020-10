Virale sui social il fotogramma della CNN “Italy tested positive for dictatorship”, ma è un fake

“Italy tested positive for dictatorship“, “New DPCM will still limit personal freedoms“, “Army on the streets“: è virale da ieri un fotogramma attribuito alla CNN che, con tono allarmista, grida alla dittatura in Italia con il nuovo DPCM, che dovrebbe limitare la libertà personale e imporre l’esercito nelle strade. L’immagine che molti utenti stanno condividendo sui social sembra essere uno screenshot di un servizio andato in onda sulla CNN, accompagnato da una foto del parlamento e del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Peccato sia un fake bello e buono, una bufala colossale.

Non solo non riporta nulla di vero, ma sul sito della CNN non c’è traccia della notizia né del filmato.

A supporto del fatto che si tratti di una gigantesca bufala vi è il fatto che l’immagine gira sui profili social italiani, senza fonti estere: non si tratta di altro che di un fake creato per ottenere condivisioni da parte di chi si oppone al nuovo DPCM e alle misure di sicurezza che imporrà.