Il Codacons chiede le dimissioni immediate della deputata Sara Cunial: “il non utilizzo delle mascherina è disprezzo per chi combatte il Covid-19”

Cronaca Nazionale: Sara Cunial, ex deputata del M5S, ora nel Gruppo Misto, è scesa in piazza tra i sostenitori della cosiddetta “Marcia della Liberazione” che si è tenuta a Roma, non solo in quanto ferrea sostenitrice del non uso della mascherina, ma anche in qualità di no Vax e sostenitrice della fantomatica libertà di poter non indossare dispositivi di protezione personale. Manifestazione che si è fatta notare anche per le aggressioni alle forze dell’ordine presenti ed per gli insulti e i tentativi di violenza verso alcuni giornalisti presenti per documentare la stessa.

Non solo. La Cunial ha anche affermato che indossava un casco e non la mascherina in quanto “La possibilità di morire di coronavirus è minore di quella di morire per un asteroide. Così mi sono attrezzata“, affermazione, ovviamente, palesemente falsa (la probabilità di morire colpiti da un meteorite è dello 0.000013333%, mentre quella di morire di Coronavirus è di circa lo 0,6%).

Codacons: “Riteniamo che la parlamentare dovrebbe fare un passo indietro, e dare immediatamente le dimissioni dall’incarico che la stessa ricopre – afferma il Presidente Marco Donzelli – quanto dalla stessa sostenuto a più riprese e manifestato anche a Roma è un’offesa per tutti coloro che si battono in prima linea affinché le persone come lei non muoiano dopo aver contratto l’infezione da Sars-Cov-2; un’offesa per ogni persona morta di Coronavirus, e un’offesa per tutte le famiglie che hanno perso una persona cara.”