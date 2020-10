I coleotteri del Cretaceo: piccole creature racchiuse nell’ambra forniscono importanti informazioni sul passato

Circa un anno fa, un gruppo di ricercatori ha trovato esemplari fossili di coleotteri in un giacimento di ambra in Myanmar, descrivendo così una nuova famiglia di coleotteri vissuta circa 99 milioni di anni fa. Tuttavia, gli scienziati non erano stati in grado di descrivere completamente la morfologia degli insetti nel campione di ambra, motivo per cui ai coleotteri è stato successivamente dato il nome misterioso Mysteriomorphidae. Un gruppo di ricerca internazionale guidato dall’Università di Bonn (Germania) e dalla Palacky University (Repubblica Ceca) ha ora esaminato quattro esemplari di Mysteriomorphidae ritrovati di recente mediante tomografia computerizzata ed è stato in grado di ricostruirli. I risultati consentono di trarre conclusioni sull’evoluzione della specie durante il periodo Cretaceo. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Scientific Reports .

Piccole creature racchiuse nell’ambra possono fornire agli scienziati importanti informazioni sui tempi passati, alcuni dei quali risalgono a molti milioni di anni fa. Nel gennaio 2019, il paleontologo spagnolo Dr.David Peris, uno dei due principali autori dello studio, ha raccolto diversi campioni di ambra dallo stato settentrionale di Kachin in Myanmar durante un viaggio scientifico in Cina e ha trovato esemplari di coleottero dello stesso gruppo del Mysteriomorphidae.

Alcuni degli esemplari ritrovati hanno mostrato un ottimo stato di conservazione – un buon prerequisito per David Peris e i suoi colleghi per eseguire una ricostruzione virtuale di uno dei coleotteri utilizzando la tomografia computerizzata (TAC). La tecnica utilizzata in paleontologia consente ai ricercatori di studiare molte piccole caratteristiche dei fossili, anche le strutture interne come i genitali, se conservate.

Mentre David Peris e i suoi colleghi hanno iniziato a studiare e descrivere la morfologia, cioè la forma esterna dei coleotteri, un altro gruppo di ricerca ha descritto anche la nuova famiglia dei Mysteriomorphidae per mezzo di ulteriori esemplari, anch’essi provenienti dal deposito di ambra in Myanmar. “Tuttavia, il primo studio ha lasciato alcune domande aperte sulla classificazione di questi fossili a cui è stato necessario rispondere. Abbiamo sfruttato l’opportunità per perseguire queste domande con le nuove tecnologie“, spiega Peris, ricercatore ora presso l‘Institute for Geosciences and Meteorology dell Università di Bonn.

“Abbiamo utilizzato la morfologia per definire meglio il posizionamento dei coleotteri e abbiamo scoperto che erano strettamente imparentati con Elateridae, una famiglia attuale“, spiega il dott. Robin Kundrata della Palacky University, il secondo autore principale dello studio e anche un esperto di questo gruppo di coleotteri. Gli scienziati hanno scoperto importanti caratteri diagnostici che queste linee di coleotteri condividono su apparato boccale, torace e addome.

Analisi dell’evoluzione dei coleotteri

Oltre alla morfologia, i ricercatori hanno anche analizzato la storia evolutiva dei coleotteri. I modelli precedenti avevano suggerito che i coleotteri avevano un basso tasso di estinzione durante la loro lunga storia evolutiva, anche durante il periodo Cretaceo. Tuttavia, i ricercatori hanno fornito un elenco di gruppi fossili di coleotteri descritti dalle scoperte dell’ambra del Cretaceo che, come Mysteriomorphidae, sono conosciuti solo come fossili di quel tempo e non erano sopravvissuti alla fine del periodo Cretaceo.

Background: Durante il periodo Cretaceo, le piante da fiore si diffusero in tutto il mondo, sostituendo le vecchie piante nell’ambiente mutevole. Questa distribuzione delle piante era collegata a nuove possibilità per molti animali associati e anche allo sviluppo di nuovi esseri viventi, ad esempio impollinatori di fiori. Tuttavia, la maggior parte delle teorie precedenti non aveva descritto che le specie animali che in precedenza erano ben adattate alle vecchie piante erano sotto pressione per adattarsi alle nuove risorse e possibilmente si estinsero. “I nostri risultati supportano l’ipotesi che i coleotteri, ma forse alcuni altri gruppi di insetti, abbiano subito una diminuzione della loro diversità durante il periodo della rivoluzione delle piante”, afferma David Peris.