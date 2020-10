Terribile collisione tra treno e bus: decine di morti e feriti in un incidente in Thailandia [FOTO]

Almeno 17 persone sono morte e 29 sono rimaste ferite nello scontro tra un treno e un bus in Thailandia (vedi foto della gallery scorrevole in alto). L’incidente è avvenuto nella provincia di Cha Choeng Sao, nei pressi di Bangkok, riferiscono i media locali. A bordo del bus, che in seguito alla collisione si è ribaltato, c’erano 65 persone.