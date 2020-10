Palestre e piscine chiuse: agli sportivi ci pensa Amazon col suo Black Friday anticipato! Tanti prodotti scontati per fare attività in autonomia

Le misure restrittive del nuovo Dpcm penalizzano palestre e piscine: le strutture sportive hanno chiuso da ieri. Il governo ha preso questa importante decisione, insieme a tante altre, per provare a limitare la diffusione del coronavirus, scatenando il caso tra titolari e clienti.

Gli appassionati di sport, coloro che si allenavano duramente ogni giorno non devono però arrendersi. Anche con le palestre chiuse potranno continuare a tenersi in forma ed in costante allenamento. Per farlo bastano solo tanta forza di volontà, perchè a volte ad allenarsi da soli non si trovano gli stessi stimoli di quelli che si trovano in palestra, e qualche attrezzo utile per gli allenamenti.

Ci pensa Amazon, che col suo Black Friday anticipato, partito ieri, che finirà il 19 novembre, ha tantissimi prodotto in offerta per gli sportivi.

Chi non ha intenzione di andare a correre all’aperto, con le temperature che si abbassano e le condizioni meteorologiche che potrebbero mettersi in mezzo rendendo impossibile allenarsi fuori casa, Amazon offre diverse attrezzature a prezzi vantaggiosi.

Per coloro che non vogliono badare a spese, Amazon mette in offerta il Tapis Roulant Diadora Exess 5.6, 45x130cm a 469,90 euro (è possibile pagarlo anche a rate).

L’Exess 5.6 è dotato di tasti sul computer e sul corrimano per la selezione rapida di velocità e inclinazione. Funzione “body fat” di rilevamento della percentuale di massa grassa, essenziale per tenere sotto controllo lo stato di forma e i progressi fatti nel tempo. La posizione verticale del piano di corsa con chiusura servoassistita e le ruote per il trasporto rendono l’attrezzo facilmente spostabile in estrema sicurezza.

Il tappeto rotante Exess 5.6 Diadora è equipaggiato con un motore elettrico di 2,25 HP che consente di raggiungere una velocità di 16 km/h. Il piano di corsa è inclinabile elettricamente con l’apposito comando fino al 12%. Il display a cristalli liquidi retroilluminato del computer misura 11×6 cm e mostra i vari parametri necessari per monitorare il proprio allenamento: velocità, tempo, distanza, calorie e battito cardiaco.

Sono previsti ben 39 programmi di allenamento, di cui 36 basati sulla velocità e tre personalizzabili dall’utilizzatore con controllo della frequenza cardiaca. L’attrezzo misura 160x72x127 cm quando è aperto e 112x72x132 cm quando è chiuso.

Per chi non si accontenta solo della corsa Amazon mette in offerta Bowflex Stazione Fitness Multifunzione a 479,99 euro (è possibile pagarlo a rate).

Con oltre 30 esercizi per la forza e la funzione “vogatore” integrata per un allenamento bruciacalorie, PR1000 è un ottimo modo per allenarsi. Il sistema brevettato a resistenza PowerRod garantisce un carico progressivo durante l’esecuzione. Pieghevole e leggera e’ facile da riporre dopo l’uso o spostare in caso di necessita’ poiche’ il sistema di resistenza PowerRod sostituisce il pesante pacco pesi tradizionale. Il supporto multimediale per tablet o smartphone ti permette di seguire comodamente i video e I programmi di allenamento online gratuiti.

Con il sistema di resistenza a carico progressivo PowerRod in fibra di carbonio (carico massimo pari 95kg) la resistenza aumenta progressivamente durante l’esecuzione del movimento. Sviluppato negli Stati Uniti per ottimizzare il carico muscolare in assenza di gravità, garantisce un’allenamento sicuro e a basso impatto articolare sostituendo il classico pacco pesi in metallo.

Tra le offerte di Amazon spicca anche lo SportPlus Vogatore per Casa, a 249,90 euro (è possibile pagarlo a rate).

Il vogatore professionale di Sportplus è il macchinario ideale per chi vuole riprendere forma

fisica o allenarsi in maniera professionale/semi-professionale.

Benefici dell’utilizzo del vogatore:

Esercizio che coinvolge l’apparato cardiovascolare e respiratorio

Utilizzo delle principali fasce muscolari (deltoidi, bicipiti, tricipiti, pettorali, quadricipiti, addominali, glutei, dorsali etc)

Aiuta a sviluppare una postura corretta, migliorare resistenza e sviluppare forza muscolare

Adatto anche per chi fa riabilitazione (sotto suggerimento medico) in quanto non causa particolare stress alle articolazioni

Perfetto per bruciare calorie e perdere peso

Sport completo che coinvolge tutto il corpo e quindi perfetto per chi ha poco tempo per fare attività fisica o andare in palestra

Ottimo rapporto prezzo-efficacia: se lo si paragona al costo di una palestra e ai risultati ottenibili, è un buon investimento che permette di compiere un’attività fisica completa e ottenere grossi risultati

Caratteristiche del prodotto:

Generazione elettronica della resistenza

Utile per principianti ma anche per professionisti che vogliono rimanere in allenamento

Dotato di una comoda impugnatura antiscivolo posizionata al centro che permette alle braccia di muoversi liberamente

Crea dei movimenti di vogata uniformi e straordinariamente realistici

Poggiapiedi dotato di stringa adattabile impedisce che l’avampiede si muova

Dotato di comodo sedile che scivola senza fare rumore sulla rotaia in alluminio. Più silenzioso rispetto agli altri modelli quindi perfetto per allenarsi in casa.

Lunghezza rotaia che permette il totale allungamento delle gambe

Consolle intuitiva reclinabile che mostra i dati dell’allenamento dotato di schermo LCD leggibile da ogni angolazione che mostra i dati di allenamento più importanti

Amazon include tra i prodotti scontati anche la Sportplus Panca a inversione Gravitazionale pieghevole, a 159.99 euro (è possibile pagarla a rate).

La panca ad inversione è un attrezzo professionale per la trazione della colonna vertebrale che permette di sdraiarsi a testa in giù in maniera graduale scegliendo l’inclinazione desiderata. Alleggerisce o annulla completamente il carico sulle vertebre e ripristina la fisionomia naturale della colonna vertebrale, migliora la postura, rilassa, distende e allunga le vertebre, riduce inoltre l’assottigliamento dei dischi intervertebrali e fa guadagnare più centirmentri di statura. Migliora l’equilibro ed il senso dell’orientamento e diminuisce i dolori da decompressione dei dischi. Ottimizza la postura e aumenta l’apporto di ossigeno al cervello.

Per i più pigri, che non vogliono però rinunciare all’attività sportiva c’è la Pedaliera per casa o ufficio di SportPlus, a 97,99 euro.

Chi preferisce invece fare un po’ di corpo libero in casa, con pochi attrezzi, può scegliere diversi prodotti in offerta nel Black Friday anticipato di Amazon, come tappetini, corde per saltare, bande elastiche per esercizi e tanto altro.

Non bisogna trascurare poi l’abbigliamento: Amazon mette in offerta diversi capi sportivi, giacche, leggings, calze tecniche per potersi allenare in piena comodità.

Per ultimo, ma non per importanza, Amazon mette a disposizione, a prezzi convenienti, tutto l’occorrente per allenamenti in casa a colpi di boxe. Tanti prodotti firmati Leone sono scontati su Amazon. Primo fra tutti ils acco da boxe, che in questo periodo tornerebbe utile a moltissimi per sfogarsi in questo periodo così duro e difficile.

Infine, per un allenamento perfetto è fondamentale indossare uno smartwatch Fitness , che misuri la pressione, i battiti, che tenga il tempo e tanto altro.