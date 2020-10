Novità Instagram, arrivano le chat segrete: come attivarle e come funzionano

Nel mondo social si nasconde una parte oscura, nascosta, usata da molti per relazioni extra matrimoniali, per tradimenti, per avere storie con più persone contemporaneamente e tanto altro. Non sempre, però, è facile nascondere segreti, perchè spesso la compagna o il compagno riescono a scovare le chat incriminate.

Ecco quindi che diversi social si sono adoperati per fornire agli utenti delle chat segrete. Non solo Telegram, adesso arriva un’importantissima novità: anche Instagram ha deciso di offrire questo particolare servizio. Instagram introdurrà infatti una Modalità Messaggi Temporanei.

Come funziona?

Per attivarla basterà andare nella chat che interessa mantenere segreta, fare uno swipe up, ovvero scorrere il dito verso l’alto, e cliccare sulla dicitura “Attiva la modalità messaggi temporanei”, che comparirà quasi come per magia. Una volta cliccato sulla dicitura la schermata della chat diventerà nera e sarà attiva la chat segreta. I messaggi si cancelleranno da soli una volta che sarà chiusa la conversazione. Tutto il materiale scambiato in chat scomparirà dalla normale grafica di Direct. Inoltre, nel caso in cui una delle persone impegnate nella conversazione segreta dovesse fare uno screenshot, le altre persone della chat segreta riceveranno subito una notifica.

Se e quando si vuole tornare alla normale modalità di messaggi basterà cliccare su Disattiva modalità messaggi temporanei.