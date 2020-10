Come eliminare gli insetti in casa? Aceto e mele, usati nel modo giusto, possono risolvere il problema

Insetti fastidiosi in casa? La soluzione potrebbe essere più semplice e più naturale di quanto non si pensi. Dalle mosche, alle zanzare, ai moscerini, il segreto è a portata di mano: mettere aceto e mela in una bottiglia. Si tratta di un rimedio naturale potentissimo. Ma come prepararlo? Sono sufficienti solo pochi ingredienti: una bottiglia di plastica; mezzo litro di aceto; pezzi di mela fatti a cubetti. Procedimento: tagliare a metà la bottiglia e nella parte della base inserire i due ingredienti. Versare un po’ di sapone per i piatti, infilare l’altra metà della bottiglia capovolta nella parte inferiore, dove sono presenti tutti gli ingredienti.

Posizionare la bottiglia contenente il rimedio in una zona della casa dove in genere entrano più mosche o altri insetti. i risultati si vedranno già il giorno successivo. Non si tratta ovviamente di un presidio medico e farmacologico, ma nemmeno di un semplice ‘rimedio della nonna’, benché utilizzato ormai da tempo immemore e giudicato efficace da chi lo utilizza. E’ quella che viene definita ‘bio-trappola’ per insetti. Che dire dunque? Proviamoci e vediamo che accade! Evitare rimedi chimici potrebbe essere un toccasana per la nostra salute e anche per l’ambiente.