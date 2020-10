Come prevenire il tumore al seno in 10 passi: cosa mangiare e cosa evitare?

Il tumore del seno è una patologia complessa, in cui il rischio non è determinato solo da fattori non modificabili: ogni donna è in grado di modificare infatti la propria alimentazione e lo stile di vita.

Il tumore del seno è il tumore più frequentemente diagnosticato nelle donne, a livello mondiale ed anche in Italia, nelle quali circa un tumore maligno ogni tre è un tumore mammario.

“Essendo un tumore molto frequente – spiega una nota di SMARTFOOD – il bisogno di informarsi sul ruolo dello stile di vita nella sua prevenzione è molto alto. Non è quindi così difficile imbattersi in messaggi comunicativi non supportati dalle evidenze scientifiche più attuali, spesso diffusissimi in tv, nel web e nei social, che propongono diete strampalate, bibitoni e integratori per prevenire il cancro“. SMARTFOOD, “il programma di ricerca e divulgazione scientifica dello IEO, sostenuto dalla Fondazione IEO-CCM e dedicato ai fattori protettivi della dieta per un nuovo approccio nutrizionale, in occasione del mese rosa dedicato alla prevenzione, ha messo a punto una serie di indicazioni, avendo tra i propri obiettivi quello di rivolgere alla popolazione consigli pratici per adottare una sana alimentazione e uno stile di vita in linea con le raccomandazioni per la prevenzione delle principali patologie croniche. Il riferimento più autorevole in questo contesto è il Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro (WCRF – World Cancer Research Fund) che dal 1997, con un processo di aggiornamento continuo, revisiona in maniera rigorosa gli studi scientifici piu’ solidi sul rapporto fra dieta, stile di vita e rischio di sviluppare un tumore: alcol, sovrappeso/obesità, attività fisica sono i fattori più’ rilevanti da tenere sotto controllo“.

Ecco dunque i 10 consigli per la salute delle donne per la prevenzione del tumore al seno realizzati da SMARTFOOD: