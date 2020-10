Come si vive in Cina? L’esperienza di Miss Italia, Carolina Stramare racconta la vita a Shanghai dopo il coronavirus [VIDEO]

Come si vive in Cina? Questa è una delle domande più cercate sul web a causa della pandemia che ha caratterizzato il 2020. La diffusione del coronavirus è partita proprio dalla Cina, dove però, adesso, sembra tornato tutto alla normalità. I cinesi non hanno più bisogno di dover girare per strada con le mascherine perchè hanno ‘sconfitto’ il coronavirus, seguendo e rispettando delle regole ferree che hanno permesso alla popolazione di uscire presto da un incubo.

E’ Carolina Stramare, Miss Italia 2019, a raccontare, tramite Storie Instagram come si vive adesso in Cina. La bella 21enne di Genova si trova a Shanghai e ha voluto rispondere ad una frequente domanda dei suoi follower: “Da quando sono arrivata in Cina la domanda più frequente è come si sta lì? Io credo che ci siano momenti e momenti per affrontare certi discorsi e in questo momento ogni singola parola ha un immondo peso e se devo essere sincera al 100% non mi considero all’altezza di affrontare un discorso che è tanto ma tanto più grande di me, io mi limito però a dirvi che io vivo le mie giornate molto serenamente, tutti qua stanno davvero tanto bene e penso che questo sia anche frutto del rispetto reciproco che hanno avuto tutti sin dall’inizio. Quindi a buon intenditore poche parole“.