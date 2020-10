Coronavirus, è caos sul nuovo Dpcm: stasera nessuna conferenza stampa di Conte

Nessuna conferenza stampa del Premier Conte questa sera. Il presidente del Consiglio ed i capidelegazione della maggioranza sono tornati a riunirsi nuovamente dopo l’incontro di questo pomeriggio. La riunione è stata interrotta per avere confronti con le Regioni e per verificare i profili economici del nuovo Dpcm per l’emergenza coronavirus.

Dopo che sono state esposte le nuove norme restrittive del nuovo Dpcm, le Regioni hanno mostrato alcune perplessità, i governatori hanno invece dubbi sulla chiusura di bar, ristoranti, pizzerie e gelaterie alle 18 e sulla chiusura degli impianti sciistici, chiedendo al Premier di sottoporre a tampone solo chi presenta sintomi e ai conviventi di chi ha contratto il virus. Anche lo spostamento tra Regioni è anche un tema delicato di cui si sta dibattendo a lungo.

E’ stata necessaria dunque una nuova riunione che farà slittare quindi la firma del nuovo Dpcm e la conferenza di Giuseppe Conte, in un primo momento ipotizzata per oggi.