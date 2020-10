Confine Italia-Francia, blitz di Casapound sul Monte Bianco: “vilipendio alla storia d’Italia”

Una trentina di militanti di Casapound hanno raggiunto il Monte Bianco per “rivendicare i confini nazionali italiani scippati dalla Francia nel piu’ completo disinteresse del governo italiano“. I militanti di estrema destra hanno tracciato con vernice rossa la scritta “Italja” nella zona contesa dai due stati, accendendo fumogeni tricolori visibili e piantando una grande bandiera italiana. “E’ inaccettabile che nel 2020 la Francia compia simili atti di prepotenza nonostante la tanto decantata solidarieta’ europea – si legge in una nota diramata da Casapound – puro miraggio propagandistico dei soli banchi di Bruxelles, cosi’ come e’ inaccettabile avere un capo del governo e un ministro degli esteri che non hanno proferito parola alcuna su questo vilipendio alla storia d’Italia. Con questa azione eclatante esigiamo una reazione forte dal governo italiano che, invece di chiudere l’Italia intera e le sue attivita’ commerciali, deve controllare e difendere i confini nazionali di una nazione da troppo tempo umiliata“.