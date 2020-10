Coprifuoco in Calabria e torna l’autocertificazione: ecco il nuovo modulo da scaricare

Scatta il coprifuoco anche in Calabria dalle 24 alle 5 del giorno successivo, a partire 24 ottobre 2020. Lo prevede la nuova ordinanza del Vice Presidente della Regione, Nino Spirlì, dopo l’allarme scattato in seguito all’alto numero di nuovi casi positivi al coronavirus. Sono state fissate nuove normative per introdurre lo stop agli spostamenti non necessari dopo le ore 24. A mezzanotte, in base all’ultimo Dpcm del Governo sull’emergenza Covid-19, è già fissata la chiusura di bar, ristoranti e pub.

Per spostarsi oltre le 24, anche in Calabria sarà necessaria un’autocertificazione, come già avvenuto nel precedente lockdown. Saranno consentiti soltanto spostamenti determinati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o altri motivi ammessi dai precedenti decreti, ordinanze che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio. Di seguito il link per scaricare il PDF del modulo dell’AUTOCERTIFICAZIONE da presentare in caso di controllo da parte delle autorità.