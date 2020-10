Coronavirus: è possibile monitorare l’andamento della pandemia dalle chiamate al 112

Monitorare l’evoluzione e la diffusione della Covid-19 su un territorio attraverso le chiamate fatte al numero unico di emergenza 112 e le uscite delle ambulanze per patologie respiratorie: è questo il metodo sviluppato dal Politecnico di Milano, descritto sulla rivista ISPRS International Journal of Geo-Information. Attraverso questo lavoro i ricercatori dell’ateneo milanese sono riusciti a datare l’inizio della diffusione pandemica nel distretto di Codogno al 16 febbraio e ad Alzano lombardo e Nembro tra il 14 e 16 febbraio.

Per farlo hanno suddiviso la Lombardia in distretti di 100.000 abitanti e, grazie ai dati forniti dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), hanno potuto vedere come la Covid-19 fosse molto probabilmente già diffusa sul territorio lombardo ben prima del 21 febbraio quando fu rilevato il primo caso a Codogno. In particolare, nel distretto che include Codogno, l’inizio della diffusione pandemica è stato identificato al 16 febbraio, mentre nei distretti che includono Nembro ed Alzano Lombardo l’inizio della pandemia è stato identificato tra il 14 e il 16 febbraio.

Il metodo, applicabile anche su altri territori, mostra le potenzialità dell’analisi di un dato giornaliero indiretto legato all’azione dei cittadini (le chiamate al 112 o gli interventi delle ambulanze), rispetto ai dati ufficiali del numero dei tamponi effettuati.

Sulla base di questi risultati si sta studiando ora come poter fornire un’indicazione di allerta specifica per un dato territorio, in base all’andamento dei giorni precedenti, così da poter allertare le autorità in base a situazioni geograficamente localizzate che necessitano di particolare attenzione.