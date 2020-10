Ora che i contagi sono tornati ad aumentare, a fronte anche di un numero maggiore di tamponi, è inevitabile chiedersi quale tendenza seguirà l’epidemia di coronavirus in Italia durante la stagione autunnale. Nel documento redatto da ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanita’ dal titolo ‘Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale’, vengono delineati quattro scenari possibili per l’evoluzione autunnale dell’epidemia di Covid in Italia: da quello con una bassa incidenza a quello, il quarto, in cui la situazione e’ praticamente sfuggita di mano, l’indice Rt e’ sopra 1,5 e nel giro di un mese, un mese e mezzo i servizi sanitari rischiano di andare in forte sofferenza.

Il report focalizza una serie di variabili (la trasmissibilita’ del virus nelle scuole, nei luoghi di lavoro, l’impatto della mobilita’, ma anche il grado di accettazione delle misure da parte della popolazione e ovviamente la capacita’ di risposta del sistema), sulla base delle quali sono stati individuati i quattro scenari. Il primo parla di una “situazione di trasmissione localizzata (focolai) sostanzialmente invariata rispetto al periodo luglio-agosto 2020, con Rt regionali sopra soglia per periodi limitati (inferiore a 1 mese) e bassa incidenza, nel caso in cui la trasmissibilita’ non aumenti sistematicamente all’inizio dell’autunno, le scuole abbiano un impatto modesto sulla trasmissibilita’ e i sistemi sanitari regionali riescano a tracciare e tenere sotto controllo i nuovi focolai, inclusi quelli scolastici”.

Il secondo scenario si fa piu’ complesso: “Situazione di trasmissibilita’ sostenuta e diffusa ma gestibile dal sistema sanitario nel brevemedio periodo, con valori di Rt regionali sistematicamente e significativamente compresi tra Rt=1 e Rt=1,25 (ovvero con stime dell’Intervallo di Confidenza al 95% – IC95% – di Rt comprese tra 1 e 1,25), nel caso in cui non si riesca a tenere completamente traccia dei nuovi focolai, inclusi quelli scolastici, ma si riesca comunque a limitare di molto il potenziale di trasmissione di SARS-CoV-2 con misure di contenimento/mitigazione ordinarie e straordinarie”. Un’epidemia con queste caratteristiche, si legge nel documento, “potrebbe essere caratterizzata, oltre che dalla evidente impossibilita’ di contenere tutti i focolai, da una costante crescita dell’incidenza di casi (almeno quelli sintomatici; e’ infatti possibile che si osservi una riduzione della percentuale di casi asintomatici individuati rispetto al totale vista l’impossibilita’ di svolgere l’investigazione epidemiologica per tutti i nuovi focolai) e corrispondente aumento dei tassi di ospedalizzazione e dei ricoveri in terapia intensiva”. La crescita del numero di casi “potrebbe pero’ essere relativamente lenta, senza comportare un rilevante sovraccarico dei servizi assistenziali per almeno 2-4 mesi”.

Il terzo scenario prefigura invece una situazione di “trasmissibilita’ sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo, con valori di Rt regionali sistematicamente e significativamente compresi tra Rt=1,25 e Rt=1,5 (ovvero con stime IC95% di Rt comprese tra 1,25 e 1,5), e in cui si riesca a limitare solo modestamente il potenziale di trasmissione di SARS-CoV-2 con misure di contenimento/mitigazione ordinarie e straordinarie”. In questo caso si prevede “una piu’ rapida crescita dell’incidenza di casi rispetto allo scenario 2, mancata capacita’ di tenere traccia delle catene di trasmissione e iniziali segnali di sovraccarico dei servizi assistenziali in seguito all’aumento di casi ad elevata gravita’ clinica (con aumento dei tassi di occupazione dei posti letto ospedalieri – area critica e non critica) riconducibile ad un livello di rischio elevato o molto elevato in base al sistema di monitoraggio settimanale. La crescita del numero di casi potrebbe comportare un sovraccarico dei servizi assistenziali entro 2-3 mesi”. E’ pero’ importante osservare che “qualora l’epidemia dovesse diffondersi prevalentemente tra le classi di eta’ piu’ giovani, come osservato nel periodo luglio-agosto 2020, e si riuscisse a proteggere le categorie piu’ fragili (es. gli anziani), il margine di tempo entro cui intervenire potrebbe essere maggiore”.

Infine, il quarto scenario, il peggiore: “Situazione di trasmissibilita’ non controllata con criticita’ nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo, con valori di Rt regionali sistematicamente e significativamente maggiori di 1,5 (ovvero con stime IC95% di Rt maggiore di 1,5). Anche se una epidemia con queste caratteristiche porterebbe a misure di mitigazione e contenimento piu’ aggressive nei territori interessati, uno scenario di questo tipo potrebbe portare rapidamente a una numerosita’ di casi elevata e chiari segnali di sovraccarico dei servizi assistenziali, senza la possibilita’ di tracciare l’origine dei nuovi casi. La crescita del numero di casi potrebbe comportare un sovraccarico dei servizi assistenziali entro 1-1,5 mesi, a meno che l’epidemia non si diffonda prevalentemente tra le classi di eta’ piu’ giovani, come osservato nel periodo luglio-agosto 2020, e si riuscisse a proteggere le categorie piu’ fragili (es. gli anziani). A questo proposito, si rimarca che appare piuttosto improbabile riuscire a proteggere le categorie piu’ fragili in presenza di un’epidemia caratterizzata da questi valori di trasmissibilita'”.