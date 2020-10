Coronavirus, il Belgio adotta misure più restrittive: da lunedì chiusi negozi e scuole, telelavoro obbligatorio

Il premier belga Alexander De Croo ha annunciato nuove misure piu’ severe per cercare di contenere il dilagare dei contagi da coronavirus. “Sono misure pesanti – ha detto – sono le misure dell’ultima possibilita'”. Tutti i negozi non essenziali saranno chiusi per un mese e mezzo ma sarà possibile il take away. Lo stesso accadra’ con le professioni da contatto come parrucchieri ed estetisti. Le scuole resteranno chiuse fino al 15 novembre. Il telelavoro sara’ obbligatorio.

In ambito familiare e’ consentito un contatto (un estraneo in visita) per nucleo familiare al giorno. Fanno eccezione i single che possono avere contatti con due estranei in casa ma non in contemporanea. Sconsigliati i viaggi all’estero. Funerali con massimo 15 persone, ma senza ricevimento successivo. Nessun cambiamento per il coprifuoco, ma ogni regione puo’ adattarlo alle proprie esigenze. Servizi pubblici aperti e accessibili. Chiusura di zoo, parchi animali e parchi vacanze. Le nuove misure decise dal comitato di concertazione del Paese, entrera’ in vigore il 2 novembre.