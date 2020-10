Coronavirus, Boccia: “Valutiamo se limitare gli spostamenti tra Regioni, ora reti sanitarie rafforzate, non c’è più la fase del primo lockdown”

“Valutiamo insieme se limitare anche lo spostamento tra Regioni ad attivita’ di lavoro e studio“. E’ quanto avrebbe detto il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia, secondo quanto si apprende, nel corso della riunione con Regioni, Comuni e Province. “E’ il momento delle scelte, dobbiamo mettere subito in sicurezza sanitaria il paese – ha aggiunto – per tutelare la salute di tutti e per far sopravvivere la nostra economia”.

“Quando abbiamo fatto a marzo e aprile il lockdown era necessario rafforzare le terapie intensive. Non avevamo i ventilatori che oggi sono stati acquistati e distribuiti. Quella fase non esiste più, non dobbiamo arrivare lì e non ci arriveremo perché le reti sanitarie sono rafforzate. Dobbiamo stringere molto di più e le valutazioni saranno sempre fatte di comune accordo tra tutte le forze politiche e con le Regioni e gli Enti locali“. Lo ha detto a L’Ospite, su Sky TG24 il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia.

Con il nuovo Dpcm vengono sospese le “attivita’ non strettamente necessarie” che, pero’, “devono essere tassativamente ristorate e in tempi brevi“, ha spiegato Boccia dando la “garanzia di ristoro per tutte quelle attivita’ che dovranno limitare per alcune giorni o settimane le proprie attivita‘. Dobbiamo avvitare più bulloni possibili con misure rigorose, per tutelare al massimo la salute preservando il più possibile scuola e lavoro”.