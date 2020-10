Coronavirus, Boccia: “Non ci sarà lockdown, dobbiamo tenere aperto il Paese e tutelare scuola e lavoro”

“Un nuovo lockdown non ci sarà“. E’ quanto assicura il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, impegnato nella cabina di regia del Governo con Regioni e Comuni sull’emergenza coronavirus, in vista di un prossimo Dpcm atteso a breve, forse anche in serata. “L’epidemia sta assumendo dimensioni che ci obbligano a nuove misure. Dobbiamo, allo stesso tempo, tenere aperto il Paese e tutelare soprattutto lavoro e scuola – sottolinea Boccia – Per questa nuova fase, servono regole, responsabilità e leale collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti locali: solo così usciremo ancora più forti da questa condizione”.