Coronavirus, oggi in Italia record assoluto di nuovi casi: oltre 7 mila, ma su 152 mila tamponi! Boom di guariti, sono più di 2 mila: tutti i DATI

I dati ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 43 morti, 2.037 guariti e 7.332 nuovi casi su 152.196 tamponi. Oggi è risultato positivo soltanto il 4,8% dei tamponi effettuati, in linea con il dato degli ultimi giorni. Il dato di oggi è il più alto di sempre in Italia, dall’inizio della pandemia: battuto il precedente record di 6.553 nuovi casi giornalieri dello scorso 21 marzo, che aveva rappresentato il picco della prima ondata. Ma in quel caso, il dato dei nuovi casi era limitato a un numero bassissimo di test: appena 26.336 tamponi giornalieri, con una percentuale positiva del 25%! Ecco perchè il dato odierno, pur essendo superiore in termini assoluti, non è paragonabile a quello di 7 mesi fa quando c’erano comunque molti più positivi ma non venivano tracciati per carenza di test. Inoltre l’alto numero di guariti dimostra come la stragrande maggioranza (oltre il 90%) di questa seconda ondata, siano asintomatici che non sviluppano sintomi durante tutto il decorso della positività.

Oggi le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono Lombardia (1.844), Campania (818), Veneto (657), Toscana (575), Lazio (543), Piemonte (499), Sicilia (366), Liguria (362), Emilia Romagna (339) e Puglia (315). Anche oggi la Calabria, con 60 nuovi positivi, è la Regione con il più basso aumento di nuovi casi rispetto al giorno precedente in rapporto alla popolazione residente. Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

372.799 casi totali



36.289 morti

244.035 guariti

Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 92.445, così suddivisi:

5.470 (+394 ) ricoverati in ospedale ( 5,9% )

( ) 539 (+25) ricoverati in terapia intensiva ( 0,6% )

( ) 86.436 (+4.833) in isolamento domiciliare ( 93,5% )

Di seguito il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: