Coronavirus, oggi in Italia 18 morti e altri 2.578 casi positivi: sono quasi tutti asintomatici, il bollettino ufficiale

I dati ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 18 morti, 697 guariti e 2.578 nuovi casi su 92.714 tamponi. Oggi è risultato positivo il 2,78% dei tamponi effettuati, in aumento rispetto agli ultimi giorni. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono state oggi Campania (412), Lombardia (314), Veneto (261), Lazio (244), Toscana (188), Emilia Romagna (179), Piemonte (173), Puglia (151), Liguria (121) e Sardegna (111). Anche oggi la Calabria, con appena 19 nuovi positivi, è la Regione con il più basso aumento di nuovi casi rispetto al giorno precedente, in rapporto alla popolazione residente.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

325.329 casi totali



35.986 morti

231.914 guariti

Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 57.429, ma aumenta sensibilmente il numero degli asintomatici in isolamento domiciliare. Gli attualmente positivi, infatti, sono così suddivisi:

3.287 (+82 ) ricoverati in ospedale ( 5,7% )

( ) 303 (+6) ricoverati in terapia intensiva ( 0,5% )

( ) 53.839 (+1.775) in isolamento domiciliare ( 93,8% )

La situazione dell’Italia oggi è una delle migliori in assoluto a livello mondiale ed europeo. Di seguito il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: