Coronavirus, il bollettino di oggi: nuovo record di casi, ma crescono ancora gli asintomatici. Oltre 200 mila tamponi, il “caso” Campania

I dati ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 217 morti, 3.878 guariti e 26.831 nuovi casi su 201.452 tamponi. E’ quindi risultato positivo il 13,31% dei tamponi effettuati, nuovamente in lieve aumento rispetto ai due giorni scorsi, ma comunque inferiore rispetto a tre giorni fa. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (7.339), Campania (3.103), Piemonte (2.585), Veneto (2.109), Lazio (1.995), Toscana (1.966), Emilia Romagna (1.545), Liguria (1.018), Sicilia (789) e Puglia (716). Da notare il forte aumento di casi in Campania, l’unica Regione che ha chiuso le scuole da oltre due settimane (ben 16 giorni fa), dimostrando che evidentemente non sono le scuole a determinare l’aumento del contagio e al tempo stesso che chiuderle non aiuta la curva a scendere.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

616.595 casi totali



38.122 morti

279.282 guariti

Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 299.191, così suddivisi:

15.964 (+983 ) ricoverati in ospedale ( 5,33% )

( ) 1.651 (+115) ricoverati in terapia intensiva ( 0,55% )

( ) 281.576 (+21.636) in isolamento domiciliare ( 94,11% )

Ottime notizie arrivano dai dati ospedalieri: la percentuale dei ricoverati continua a scendere rispetto ai pazienti in isolamento domiciliare, che sono in gran parte asintomatici o comunque paucisintomatici. Inoltre i ricoverati in reparto oggi sono aumentati meno dei tre giorni scorsi, e i ricoverati in terapia intensiva oggi sono aumentati decisamente meno rispetto ai due giorni precedenti. Piccoli segnali, che però danno segnali confortanti per i prossimi giorni.

Di seguito il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: