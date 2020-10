Coronavirus, Briatore: “il prof. Galli e le sue stronzate, lui lo stipendio lo prende a prescindere…”

“Conte è un bravissimo oratore, la cosa incredibile è che non si riesce mai a mettere d’accordo quando fa le conferenze stampa. Non rispetta mai gli orari, è un fatto di educazione nei confronti della gente, credo sia l’unico Presidente al mondo a comportarsi così. L’altro giorno in Francia ha parlato Macron, una volta dopo mesi che non parlava, ha detto che avrebbe parlato alle otto, ha parlato alle otto. Ha spiegato il coprifuoco, ha detto così così, da Parigi a Nizza, come funziona, punto. Pochi minuti, semplici e chiare indicazioni. E basta. Questi qui invece sono scarsi, questo Governo non ha idea, non hanno minimamente idea perchè non hanno mai fatto un cazzo nella loro vita. Non hanno una strategia, non hanno mai avuto un reddito, non capiscono nulla del commercio. Hai sentito Conte l’altra sera? Che cos’ha detto? Non ha detto niente! Ha scaricato le responsabilità sui Sindaci. Il Governo, per galleggiare deve scaricare le responsabilità sugli altri. Prima c’era il Comitato tecnico scientifico, adesso i Sindaci. E poi perchè una settimana per le palestre? Tra una settimana che succede? Non si rendono conto, ci sono 90 mila aziende che hanno chiuso, ci sono 400 mila persone che ancora aspettano la cassa integrazione. L’altro giorno a Milano ho visto 6-700 persone in fila alla mensa dei poveri, è incredibile“. Lo ha detto questa sera Flavio Briatore, dialogando con Paolo Del Debbio durante la trasmissione serale di “Dritto e Rovescio” su Rete 4. Briatore, 70 anni, ha contratto il Coronavirus a inizio settembre

“Quando il professor Galli ha detto che non vede morti di fame per strada, ha detto una grande stronzata. Ci sono 450 mila famiglie che vanno dalla Caritas per un pezzo di fame, ci sono imprenditori che si sono suicidati. Il professore Galli questo non lo sa, perchè lui lo stipendio lo prende e non si preoccupa degli altri. E negli ospedali ci sono 630 morti al giorno per patologie vascolari, 450 persone al giorno per tumori, molti più del Covid, e muoiono di più adesso perchè le persone non si possono più curare, perchè in Italia c’è il Covid di serie A, e tutti gli altri malati di serie B. Il professore dovrebbe andare in giro nei bar, dalle persone che lavorano, e percepire la disperazione che c’è. Prima ci hanno fatto mettere il plexigas, poi altri lavori, limitazioni, chiusure, aperture: non hanno capito che stanno distruggendo famiglie, persone, creando ansia. L’imprenditore deve avere certezze, invece non si sa se e quando puoi aprire, a quanti metri devi tenere i tavoli, se devi mettere il plexigas, fanno vivere solo di ansia. Adesso è una follia chiudere i locali in anticipo, perchè li fanno fallire. Gli hanno fatto spendere soldi per adeguarsi, non gli hanno dato niente e adesso li fanno chiudere di nuovo. Vedrai a dicembre-gennaio, quando non ci sarà più il blocco dei licenziamenti, cosa andremo a vedere. Questi non se ne rendono conto. Stanno distruggendo l’economia di un Paese e non se ne rendono conto. Chi ci governa è gente che non ha mai avuto un reddito, sono persone che hanno un potere decisionale enorme ma non hanno mai fatto nulla nella loro vita. Dovrebbero andare in giro, andare per le strade a parlare con la gente che è disperata. Altro che chiusure! I centri commerciali dovrebbero essere aperti 24 ore su 24, così evitano le masse e gli afflussi contemporanei. Per evitare folle e assembramenti, dovrebbero aprire di più, non chiudere. Perchè devono chiudere? Gli assembramenti ci saranno anche di più con le chiusure: più si apre, meno assembramenti ci sono! E’ come il paradosso delle scuole: fanno distanziare i banchi, ma poi li fanno ammassare sugli autobus“, ha aggiunto Briatore.

“De Luca, in Campania, invece di preoccuparsi della mia prostatite, dovrebbe preoccuparsi della sua Regione e dei suoi cittadini. I risultati si vedono sempre con la meritocrazia, tiri una riga e vedi: questo qui è un incapace. Ha detto cose incredibili, ha fatto scenate pazzesche, e vedi la sua Regione in che condizione è. Anche lui dovrebbe uscire dalla sua poltrona e andare in giro a vedere cosa succede nella sua Regione. E poi noi abbiamo un bombardamento di virologi che vanno nei talk-show, che vanno in televisione. Invece in Italia di virologi ce ne sono pochissimi, e non vanno in televisione. Quelli che vanno in TV, hanno una laurea presa dai giornalisti delle televisioni. Crisanti, ad esempio, non è un virologo. Non ha mai pubblicato un lavoro di virologia, ma è un esperto di malaria e zanzare. Se il suo maestro dice una cosa del genere, vuol dire che è vero, no? Quando a casa c’è gente da sola che guarda la TV, bombardata tutto il giorno, ovviamente si spaventa. Dovremmo spiegare alla gente cosa fare, come mettere le mascherine, e come fare per guarire dal virus. Io sono guarito da questo virus, e quando la gente va in ospedale, deve andare solo se è malata. Io sono stato due giorni in Ospedale, poi mi hanno mandato a cas.a Non bisogna andare in ospedale se si è positivi. Dal virus si guarisce, e si guarisce a casa. Invece noi mandiamo tutti al Pronto soccorso” ha concluso Briatore.