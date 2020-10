Coronavirus, Burioni punge Cristiano Ronaldo: “benvenuto tra i virologi”

Cristiano Ronaldo nel caos dopo il suo commento social “il tampone è una stronzata“. Il portoghese, evidentemente infastidito dal fatto di non poter essere in campo questa sera per la sfida di Champions tra Juventus e Barcellona, si è sorprendentemente sfogato sui social, alludendo al fatto di essere risultato ancora positivo al coronavirus nonostante sia in grande forma e senza sintomi.

“Do il benvenuto nella nutrita schiera dei virologi al collega Cristiano Ronaldo. Sarà utilissimo nella prossima partitella contro gli oculisti”, un tweet pungente, quello di Burioni, noto virologo, contro CR7.