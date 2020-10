Coronavirus, istituita un’altra zona rossa in Calabria: il comune di Sinopoli è off-limits, si lavora per frenare il rischio contagi

Dopo i 15 casi positivi individuati fino a questa mattina nel Comune di Sinopoli, in provincia di Reggio Calabria, e in attesa degli esiti di altre decine di tamponi effettuati, il presidente della regione Calabria Iole Santelli ha proclamato il comune in questione zona rossa, chiudendo di fatto gli accessi e le uscite a partire dalle 17 di oggi. Intanto, sul posto, si sta procedendo ad effettuare altri tamponi alla cittadinanza per riuscire a circoscrivere il più possibile l’epidemia. Il tracciamento dei contatti dei positivi, già avviato da giorni, permetterà di limitare il rischio di altri contagi. Attualmente, tra i positivi, vi sono tre ricoverati, tra cui un ultraottantenne con patologie pregresse e una giovane ragazza affetta da sindrome di Down. Ecco il testo dell’ordinanza: