E’ mancato in aula, alla Camera, il numero legale nel voto sulla risoluzione di maggioranza sulla gestione della pandemia da Coronavirus. Slitta dunque il voto delle risoluzioni sul nuovo dpcm sull’emergenza Covid e le comunicazioni del ministro Roberto Speranza. Il presidente di turno Ettore Rosato, accertata la mancanza del numero legale, ha quindi rinviato il voto. Il centrodestra ha espresso soddisfazione, in Aula, appena registrata la mancanza dei ‘numeri’ per procedere al voto.