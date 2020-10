Coronavirus in Campania, l’Unità di crisi: “Attenzione, gira una fake news, una falsa ordinanza sulla scuola”

“Una ennesima fake news riguardante una falsa ordinanza sulla scuola sta girando nei gruppi e nelle chat dei social. Nessun provvedimento ulteriore e’ stato preso sulla scuola e rimangono in vigore le ordinanze gia’ comunicate e pubblicate“: lo ha reso noto l’Unità di crisi della Campania per la gestione dell’emergenza Coronavirus. “Si invitano tutti ad attenersi alle comunicazioni ufficiali provenienti dall’Unita’ di Crisi, a consultare il sito della Regione Campania e tutti i canali social ufficiali in modo da avere riscontro sulle attivita’ e i provvedimenti messi in campo per contrastare l’epidemia. Gli autori delle fake news saranno denunciati alle autorita’ compenti“.