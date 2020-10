Coronavirus, c’è una data per il vaccino: “Richiesta nella terza settimana di novembre”

L’americana Pfizer punta a sottoporre “nella terza settimana di novembre” all’autorità regolatoria Usa Food and Drug Administration (Fda) la richiesta per un’autorizzazione di emergenza del suo vaccino contro Covid-19, se tutti i dati attesi risulteranno positivi sotto il profilo della sicurezza e dell’efficacia. Lo annuncia in una lettera aperta il Ceo del colosso farmaceutico statunitense Alber Bourla. “Tutti i dati contenuti nella nostra domanda di via libera – tiene a precisare l’amministratore delegato – sarebbero stati esaminati non solo dagli scienziati della Fda, ma anche da un gruppo esterno di esperti indipendenti in una riunione pubblica convocata dall’agenzia“.

“Abbiamo una data. Albert Bourla, amministratore delegato di Pfizer, in una lettera aperta, ha detto che se tutto andrà bene presenterà una richiesta per un’autorizzazione di emergenza del vaccino contro Covid-19 nella terza settimana di novembre 2020. Forza!” Così, su Facebook, il virologo Roberto Burioni commenta l’annuncio dell’Ad del colosso farmaceutico americano, che punta a ottenere l’approvazione del vaccino contro Covid-19 entro fine novembre.