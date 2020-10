Circa 300 persone si sono ritrovate a piazza Cavour, a Roma, per manifestare contro il nuovo Dpcm emanato per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. Sul posto i poliziotti del Reparto Mobile. Circa 500 tassisti si sono invece ritrovati in via XX Settembre sempre per protestare contro il decreto. Secondo quanto si apprende, non ci sarebbero criticita’ in fatto di ordine pubblico.