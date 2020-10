Coronavirus, anche Chiara Ferragni lancia l’appello: “indossate la mascherina per evitare lo scenario peggiore” [VIDEO]

Dopo le storie Instagram di Fedez, nelle quali il cantante ha invitato tutti i suoi follower ad indossare la mascherina, raccontando di essere stato chiamato dal Premier Conte per mandare un messaggio importantissimo a tutta l’Italia, anche Chiara Ferragni ha deciso di invitare tutti i suoi seguaci ad essere prudenti e seguire le regole.

“Mi ricollego alle storie che ha fatto ieri Fede, penso ce chiunque abbia un grosso seguito debba anche avere la responsabilità di sensibilizzare, in questo momento mi sento di sensibilizzare verso l’uso della mascherina, è un piccolo gesto che fa la differenza, soprattutto se utilizzato da tutti quanti. Adesso in Italia siamo verament ein una situazione delicata e dun semplice gesto come quello di mettere la mascherina può far sì che non si verifichi lo scenario peggiore, che noi in primis abbiamo sperimentato sulla nostra pelle, che è quello di un lockdown. Per favore, veramente, in questo momento sta alla responsaiblità di ognuno di noi, quindi mettete la mascherina“, queste le parole della nota influencer ed imprenditrice italiana, in dolce attesa.