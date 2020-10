Coronavirus, al vaglio le prime chiusure: dalla movida ai trasporti, le possibili misure del nuovo Dpcm

È stata convocata d’urgenza per domani una riunione del Comitato Tecnico Scientifico (Cts) con il Ministro della Salute Roberto Speranza. In ballo ci sono le nuove misure del Decreto del presidente del Consiglio (Dpcm), che sara’ varato a giorni. Tanti i provvedimenti al vaglio degli esperti, considerato l’aumento dei contagi registrato nell’ultima settimana: dal coprifuoco per i locali a partire dalle 23 al divieto di vendita di alcolici dopo una certa ora, alla sosta off limits in piedi fuori dagli stessi; dall’estensione dello smartworking alla riduzione della percentuale di passeggeri sui mezzi pubblici, allo stop agli spostamenti tra regioni.

“Bisogna avere la forza di prendere in carico questa fase nuova immediatamente – dice il Ministro della Salute Roberto Speranza -. Abbiamo un piccolo vantaggio rispetto ad altri Paesi ma non ci si devono fare illusioni e se siamo veloci a capire che c’e’ un cambio di fase possiamo evitare misure piu’ drastiche”. L’ultimo Dpcm scade il 15 ottobre. Da quella data in poi scatteranno le probabili nuove misure. Potrebbero includere limitazioni per eventi pubblici e feste private, compresi nozze e battesimi, fino ai funerali; gli spettatori nei palazzetti dello sport potrebbero non dover superare i 200. Sul fronte trasporti pubblici, potrebbe essere ridimensionata la soglia dell’80% della capienza. Si valutera’ l’impiego dei test rapidi al fianco dei tamponi diagnostici, per tentare di diluire le file di ore in auto che si vanno sempre piu’ formando ai drive in delle grandi citta’.