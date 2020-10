Coronavirus, torna la paura in Cina: l’epidemiologo chiede di isolare i reparti Covid

Un medico specializzato cinese ha sottolineato la necessità di isolare i reparti per il trattamento dei pazienti Covid-19 positivi, chiedendo regolari operazioni di disinfezione delle strutture di ricovero e delle attrezzature mediche per prevenire contaminazioni. Wu Zunyou, epidemiologo capo del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha inoltre consigliato agli ospedali cinesi di non utilizzare le grandi attrezzature sanitarie usate per i contagiati su altri pazienti. Il mondo, ha sottolineato l’esperto, sta vivendo il picco della pandemia, quindi le operazioni di prevenzione e controllo assumono la massima importanza.

Wu ha richiamato l’attenzione del pubblico sul rischio di nuove infezioni provenienti da alimenti congelati importati dall’estero, suggerendo un maggiore monitoraggio ambientale e di sottoporre a tampone molecolare, almeno una volta alla settimana, il personale addetto dell’industria della catena del freddo. Sottolineando l’importanza della consapevolezza sulle regolari operazioni di prevenzione e contenimento dell’epidemia, l’esperto ha ribadito la necessita’ di rispettare le misure preventive come indossare le mascherine, lavarsi spesso le mani e osservare il distanziamento sociale. Queste misure protettive, ha affermato Wu, non sono solo efficaci per prevenire la Covid-19, ma anche altre infezioni respiratorie come l’influenza.