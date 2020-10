Coronavirus, il cluster tra neonati all’Umberto I è una bufala: l’Ospedale smentisce e annuncia querela per procurato allarme

Scoppia il caso relativo al cluster di coronavirus tra neonati all’ospedale Umberto I di Roma, dove ci sarebbero stati 13 neonati positivi. Ma ora arriva la nota dell’ospedale a confermare che non esiste alcun focolaio.

“In riferimento all’articolo ‘Roma, cluster dei neonati all’Umberto: 13 bambini positivi al Coronavirus’ apparso oggi su la Repubblica.it la Direzione del Policlinico, immediatamente interpellata, smentisce completamente la veridicità della notizia“,si legge in una nota il direttore generale dell’ospedale, Vincenzo Panella. “Al Policlinico Umberto I sono oggi ricoverate 5 donne Covid positive che hanno partorito neonati completamente sani – si aggiunge – Per la totale sicurezza i neonati sono stati sottoposti a tampone risultato negativo in tutti. Allo stesso modo dall’inizio della pandemia sono sempre risultati negativi tutti i bambini nati all’Umberto I da madre Covid positiva. Si ribadisce quindi che la notizia di neonati positivi al Coronavirus presso l’Umberto I è totalmente falsa e l’Azienda si riserva di tutelare la propria immagine nelle idonee sedi e di procedere ad una denuncia per procurato allarme“.