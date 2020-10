Coronavirus, su CNN indicazioni per visitare l’Italia durante la pandemia: “Fra i Paesi europei meno colpiti dalla seconda ondata”

Mentre Governo e regioni discutono un’ulteriore stretta delle misure per contrastare l’epidemia, nell’attesa di una conferenza stampa di Giuseppe Conte che potrebbe avvenire già stasera, in un articolo pubblicato sul sito della CNN vengono riportate tutte le indicazioni utili per visitare il nostro Paese. Primo Paese europeo a essere travolto dalla pandemia di coronavirus l’inverno scorso, l’Italia è adesso “uno dei meno colpiti” dalla seconda ondata di contagi, si legge nell’articolo intitolato “Viaggiare in Italia durante il Covid19: cosa bisogna sapere prima di andarci”. L’Italia è nota per “le sue città d’arte come Firenze, per le meraviglie di Venezia e per essere sede della chiesa cattolica a Roma” e poi “cibo incredibile, vino fantastico, campagna incontaminata ed una serie di località di mare”.

Viene elencata una serie di consigli, suggerimenti, informazioni, da quelle sullo stato d’emergenza alle mascherine obbligatorie, dalla quarantena per i viaggiatori che arrivano da Paesi non Ue, ai tamponi richiesti per chi arriva da Paesi come Belgio, Francia, Spagna, Regno Unito, Olanda e Repubblica Ceca.