Coronavirus, arriva la conferma dell’Irbm Pomezia: prime dosi di vaccino entro dicembre

Piero Di Lorenzo, presidente del centro di ricerca Irbm di Pomezia, che collabora con l’Università di Oxford per la realizzazione di un vaccino contro il Coronavirus per Astra Zeneca, ha confermato la disponibilità delle prime dosi entro dicembre.

“Se non insorgono problematiche improvvise è ragionevole pensare che la fase clinica di sperimentazione possa concludersi entro fine novembre o i primi di dicembre,” ha spiegato Di Lorenzo a Financial Lounge. “Conclusa la fase 3 la palla passa all’Ema per l’eventuale validazione“.