Coronavirus, in chiesa non ci si può confessare: il modulo da compilare per l’autoconfessione è esilarante, la FOTO è diventata virale

Durante l’emergenza coronavirus sul web non compaiono solo notizie sconcertanti, dichiarazioni contrastanti di esperti e dati ufficiali, c’è anche un mondo tutto da ridere. Una risata fa più che bene in questo periodo così difficile e aiuta ad affrontare meglio le giornate, per questo motivo oggi vogliamo far conoscere, a chi già non la conosce, una trovata davvero geniale di qualche spiritosone, che ha realizzato un modello esilarante da compilare per l’autoconfessione.

Il modello allude all’impossibilità di confessarsi fisicamente col prete e spiega come fare per autoconfessarsi. Bisogna compilare un modulo, seguendo semplicissimi passi.

“Quali comandamenti hai trasgredito? (barrare tutti quelli rilevanti)“, si legge sul foglio prima di 10 caselle abbinate ai 10 comandamenti. “NB se hai trasgredito il comandamento 5 ti consiglio di autodenunciarti presso la stazione dei Carabinieri“, si legge dopo l’elenco, facendo riferimento al comandamento “Non uccidere”.

“Sono stato misericordioso?”, “Ho parlato male di Papa Francesco, dei preti o della Chiesa?“, si legge ancora prima di arrivare alle conclusioni finali.

“Calcolo della penitenza:

numero di caselle barrate

0: sei sicuro figliolo?

1-3: 2 Ave Maria e 1 Padre Nostro

4-6: 5 Ave Maria e 2 Padre Nostro

più di 6: E’ consigliato prenotare un incontro col parroco, nel frattempo pregare molto.

Forma illegibile (tanto il Signore sa bene chi sei)“.

Un modello perfetto, quasi realistico, ma in pochi ci sono cascati. Una trovata comunque simpaticissima, per sdrammatizzare un po’.