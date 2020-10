Coronavirus: sempre più contagi in Veneto, 800 in 24 ore

Il Veneto ha registrato 800 nuovi contagiati in 24 ore: lo rende noto la Regione, precisando che il numero di infetti dall’inizio dell’epidemia (compresi guariti e vittime) sale a 35.851.

Si contano anche 9 decessi, che portano il dato dei morti a 2.256.

Aumenta anche il numero dei ricoveri: sono 467 oggi le persone nei reparti non critici, 44 più di ieri, e 52 i pazienti in terapia intensiva (+2). Sono in calo i soggetti in isolamento domiciliare, 13.809 (-442), dei quali 5.0103 positivi.