Coronavirus: 12 contagiati in un reparto dell’ospedale di Vasto

Ammonta a dodici il totale delle persone contagiate al reparto di Ortopedia di Vasto dopo il ricovero di una donna con test rapido risultato negativo al coronavirus. Ha generato diversi contagi l’anziana ricoverata per un trauma all’ospedale dopo che il tampone rapido eseguito in Pronto Soccorso aveva dato esito negativo. La donna, ospite in una Rsa del territorio, era stata condotta al “San Pio” a seguito di una caduta, ricoverata in Ortopedia e sottoposta a intervento chirurgico il giorno successivo. La sorpresa e’ arrivata con il test di controllo tradizionale, eseguito di prassi, che ha contraddetto il precedente e rivelato la positivita’ al Coronavirus dell’anziana, facendo scattare tutte le misure del caso: stop temporaneo ai ricoveri, reparto isolato e tamponi ripetuti a distanza di 48 ore a degenti e personale, il cui esito e’ stato comunicato questa mattina. Sono risultati positivi 7 pazienti e 5 operatori, per i quali il Dipartimento Prevenzione ha gia’ avviato il tracciamento dei contatti stretti da mettere in sorveglianza.

In base a quanto emerso, il direttore sanitario della Asl Lanciano Vasto Chieti, Angelo Muraglia, ha disposto il trasferimento dei degenti gia’ sottoposti a intervento chirurgico presso l’unita’ operativa di Malattie Infettive dello stesso ospedale; per gli altri in attesa di essere operati le prestazioni saranno comunque garantite in loco, salvo l’eventuale successivo trasferimento in Malattie Infettive qualora ce ne fosse necessita’. In considerazione del numero di ricoverati in Ortopedia, delle patologie e delle condizioni cliniche si prevede di trasferire o dimettere i malati entro il week end, così da procedere alla sanificazione degli ambienti e riaprire il reparto all’inizio della prossima settimana. Resta quindi temporaneamente sospesa l’attivita’ dell’Ortopedia, pertanto per le urgenze si fara’ riferimento agli ospedali di Lanciano e Chieti.