Coronavirus: il contagio dilaga in Veneto, oltre 700 casi e 7 vittime

Aumentano ancora i contagi di Coronavirus in Veneto: sono stati registrati 704 nuovi casi e 7 vittime, secondo quanto riporta il bollettino della Regione.

Con i 600 contagi di ieri, si contano oltre 1.300 casi in 48 ore.

Il dato degli infetti dall’inizio dell’epidemia sale a 34.277, quello dei morti a 2.244.

Aumenta anche la pressione sugli ospedali: nei reparti non critici si trovano 396 pazienti (+21), nelle rianimazioni 47 (+2).