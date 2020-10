Coronavirus, il Premier Conte: “Scongiurare un secondo lockdown”

“Dobbiamo scongiurare un secondo lockdown generalizzato, per questo rimaniamo vigili e pronti a intervenire dove necessario”. Lo afferma il premier Giuseppe Conte, in collegamento con il Festival del Lavoro. “C’è crescente preoccupazione per l’aumento dei contagi in Europa e in Italia”.

“Siamo ancora dentro la pandemia, dobbiamo tenere ancora l’attenzione altissima: forti dell’esperienza vissuta della scorsa primavera dobbiamo contenere il contagio puntando a evitare l’arresto dell’attività produttiva e lavorativa, la chiusura degli uffici pubblici, come la chiusura delle scuole“.