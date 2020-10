Coronavirus, il Premier Conte: “In arrivo settimane complesse, tenere alta la guardia”

“I mesi passati hanno costituito una prova difficile, per la comunità e per l’economia. A causa del ritmo del contagio anche questi giorni e le prossime settimane si preannunciano complesse, non potremo abbassare la guardia, perché se non proteggiamo la salute dei cittadini non proteggiamo l’economia”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte all’assemblea della Cna.

“Siamo consapevoli del fatto che non tutte le misure adottate hanno agito con la tempestività necessaria e che le amministrazioni pubbliche nel loro complesso possono senz’altro migliorare le loro performance, in particolare nella capacita’ di aiutare rapidamente e concretamente le imprese creando un contesto favorevole agli investimenti. Il cantiere della nuova Italia è aperto. Uniamo le forze nel segno della fiducia per cambiare l’Italia e per renderla più moderna e piu’ semplice. Le mie porte sono sempre aperte per voi”, ha aggiunto Conte.

“Vorrei rivolgervi un appello: uniamo le forze nel segno della reciproca fiducia per cambiare l’Italia, per non lasciare indietro nessuno, le porte del governo rimarranno sempre aperte. Stiamo definendo modalità quanto più efficaci e rapide per offrire ristoro agli operatori economici in difficoltà“.