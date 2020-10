Coronavirus, coprifuoco in Francia: controlli al valico di Ventimiglia

Alla frontiera Francia–Italia, a Ventimiglia, sono iniziati la scorsa notte i controlli delle autorità francesi sulle autocertificazioni delle persone in ingresso dall’Italia, in considerazione del coprifuoco istituito in vari dipartimenti del Paese dalle 21 alle 6 per l’emergenza Coronavirus.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore alla mezzanotte di venerdì: al momento non vengono effettuati controlli dalle autorità italiane, nonostante le Alpi Marittime siano state dichiarate “zona rossa”.