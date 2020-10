Coronavirus, l’allarme di Cozzoli: “Il Dpcm? Lo sport è salute…”

“Sono preoccupato per il tessuto dell’attività di base, speriamo che le regole sanitarie che il Dpcm determinerà non penalizzino l’enorme sforzo fatto dalle società per rialzarsi e riprendere l’attività: anche perché lo sport è salute, e nello specifico non credo si possa ridurre solo alla corsa”. Al telefono con l’ANSA, Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute, lancia l’allarme in vista dell’annunciata stretta sul fronte Covid. “Facendo attività – aggiunge – si sta meglio fisicamente, ma attraverso la dimensione sociale si combatte anche il disagio psicologico che emerge in periodi come questo”.