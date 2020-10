Coronavirus, Crisanti: “Fare affidamento sui test rapidi è un suicidio”

“Nessuno Stato, nemmeno la Germania, è in grado di fare un tracciamento completo. Ormai molti studi ci dicono che il tracciamento funziona per il 30-40%“: lo ha affermato Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia dell’Università di Padova, a RaiNews 24. Sulla possibilità di eseguire test rapidi negli studi medici, ha precisato: “I test rapidi funzionano fino a un certo punto. Le evidenze ci dicono che per il 30% si rischia l’errore, test che risultano negativi e invece la persona è positiva. Così mandiamo in giro altri positivi, fare affidamento sui test rapidi è un suicidio“.