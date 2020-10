Plasma di cavallo per sconfiggere il Covid: la cura sperimentata in Costa Rica

Plasma di cavallo contro il coronavirus: la cura è in via di sperimentazione in Costa Rica, dove da alcune settimane 27 pazienti sono curati con un preparato a base di plasma di cavallo. I ricercatori dell‘Istituto Clodomiro Picado dell’Università del Costa Rica hanno iniettato a sei cavalli le proteine del coronavirus, dai laboratori di Cina e Regno Unito, e hanno poi raccolto gli anticorpi sviluppati dagli animali e contenuti nel loro plasma.

In vitro, la loro esposizione al virus ha consentito la sua neutralizzazione, durane un test effettuato in una universita’ americana, in Virginia. Ora una soluzione purificata viene sperimentata su pazienti positivi al Covid-19 e i risultati preliminari sono positivi, con una buona tolleranza al trattamento. Se la sperimentazione superera’ anche le fasi successive, sarà destinato a pazienti iniziali, quando i sintomi non sono ancora molto gravi e la carica virale ancora debole. L’obiettivo è neutralizzare il virus in fase iniziale, in pochi giorni, secondo i ricercatori.